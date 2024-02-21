Токаев прибыл на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира в Казани

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр "Казань Экспо" для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", сообщает Zakon.kz.

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