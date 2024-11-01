Токаев поздравил президента Алжира
Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, глава Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия.
"Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания", – также отмечено в поздравительной телеграмме.
Ранее сообщалось, что Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону. Подробнее можно прочитать тут.
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