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Токаев поздравил президента Алжира

Токаев поздравил президента Алжира, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 12:34 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия.

"Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания", – также отмечено в поздравительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону. Подробнее можно прочитать тут.

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Токаев Касым-Жомарт Алжир Казахстан 2024 год Президенты Политика Внешняя политика
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