Токаев поздравил президента Алжира

Фото: akorda.kz

Сегодня, 1 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: