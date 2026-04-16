#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Политика

Президент Казахстана принял верительные грамоты послов четырех стран

Токаев, послы, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:02 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды показали кадры с мероприятия за 16 апреля 2026 года.

Известно, что верительные грамоты вручили:

  • посол государства Кувейт Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман,
  • посол Монголии Гунаажавын Батжаргал,
  • посол княжества Монако Мирей Мартини,
  • посол республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо.

Глава государства поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Президент сообщил, что в Казахстане проводятся масштабные преобразования.

"15 марта состоялся референдум по принятию новой, прогрессивной по своему характеру Конституции. Мы строим Справедливый Казахстан, основанный на принципе "Закон и Порядок". Стремимся стать государством, нацеленным на развитие знаний, инноваций и искусственного интеллекта. В нашей стране этот год объявлен Годом искусственного интеллекта, и мы делаем все возможное для достижения успехов в этой исключительно важной сфере", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

"Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит президента Монголии. Затем в Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание Совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями", – отметил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

13 апреля президент сменил посла Казахстана в Корее. Им стал Асет Исенали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев принял верительные грамоты от послов шести стран
12:48, 24 ноября 2025
Токаев принял верительные грамоты от послов шести стран
Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов
13:06, 01 ноября 2024
Токаев принял верительные грамоты от новых зарубежных послов
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
16:00, 06 октября 2023
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
13:54, Сегодня
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
13:42, Сегодня
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
13:20, Сегодня
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
13:16, Сегодня
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: