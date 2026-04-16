Президент Казахстана принял верительные грамоты послов четырех стран

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды показали кадры с мероприятия за 16 апреля 2026 года.

Известно, что верительные грамоты вручили:

посол государства Кувейт Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман,

посол Монголии Гунаажавын Батжаргал,

посол княжества Монако Мирей Мартини,

посол республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо.

Глава государства поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Президент сообщил, что в Казахстане проводятся масштабные преобразования.

"15 марта состоялся референдум по принятию новой, прогрессивной по своему характеру Конституции. Мы строим Справедливый Казахстан, основанный на принципе "Закон и Порядок". Стремимся стать государством, нацеленным на развитие знаний, инноваций и искусственного интеллекта. В нашей стране этот год объявлен Годом искусственного интеллекта, и мы делаем все возможное для достижения успехов в этой исключительно важной сфере", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

"Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит президента Монголии. Затем в Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание Совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями", – отметил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

13 апреля президент сменил посла Казахстана в Корее. Им стал Асет Исенали.