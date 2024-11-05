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В Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы

Флаги Франции и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:11 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время брифинга СМИ отдельно остановился на расширении контактов между ведущими вузами в области науки и технологий, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания Казахско-французского университетского центра "Люмьер". Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.


"Считаем необходимым решить все проблемы мирным и политико-дипломатическим путем. Мы договорились объединить усилия на международном уровне и работать вместе. Скоро состоится форум One Water Summit. Мы обсудили ход подготовки к этому саммиту, который проводится по инициативе двух стран. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая даст импульс активизации сотрудничества по вопросам изменения климата и "зеленой" экономики. Сегодняшние переговоры были плодотворными. Этот визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество поднимется на новый качественный уровень", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

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