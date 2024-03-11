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Токаев о мастерах Азербайджана: Народ Казахстана соскучился по вашей культуре

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:49 Фото: Акорда
Во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он выразил признательность азербайджанской стороне за проведение на высоком уровне Дней культуры Казахстана.

"Мы с нетерпением ждем мастеров азербайджанской культуры у нас в стране. Успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно. Надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры", – сообщил глава государства.

Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.

"Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это ООН, ОТГ, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Думаю, что это очень большой спектр взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнерстве", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.

Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

Токаев и Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

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