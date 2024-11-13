Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали важный документ

На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали cоглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в заявлении Акорды за 13 ноября 2024 года, Токаев подчеркнул, что это событие ознаменует новую страницу истории общего стремления к устойчивому развитию.

"Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве "зеленого моста", соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

По словам Касым-Жомарта Токаева, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, "зеленая" энергетика является приоритетным направлением.

"Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации "зеленых" проектов общей мощностью 43 ГВт", – подчеркнул он.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень:

"Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития "зеленой" энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане".

Фото: akorda.kz

Кроме того, президент Узбекистана заявил, что данное соглашение не только преследует экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.

"Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, – это энергия ветра и солнца, позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития". Шавкат Мирзиёев

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Баку 11 ноября 2024 года. Уже на следующий день он прибыл на Бакинский олимпийский стадион.

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Также президент Казахстана уже провел ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.