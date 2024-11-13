Токаев обозначил надежного партнера в Евросоюзе

Сегодня, 13 ноября 2024 года, на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению Акорды, глава государства подчеркнул, что Греция является надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, отметив, что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран ЕС.

Затем Кириакос Мицотакис отметил огромный потенциал для укрепления казахско-греческого сотрудничества и выразил готовность к расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня.

Кроме того, в ходе встречи стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркнули важность диверсификации взаимной торговли. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.

Участники встречи достигли договоренности поддерживать активный политический диалог.

Глава правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Токаева совершить визит в Казахстан.

Ранее стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали cоглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.