Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан

После торжественной встречи в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что этот визит имеет особое значение.

"Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Никол Пашинян в свою очередь поблагодарил за приглашение и за теплый прием в Астане.

"Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря вашему официальному визиту в Армению в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные – в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане!" Никол Пашинян

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Утром 21 ноября премьер-министр Армении в Instagram опубликовал видео на фоне заснеженной Астаны, показав традиционное сердечко.