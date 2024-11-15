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Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан

Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:14 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента.

"Пользуясь случаем, глава нашего государства пригласил президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме Астана", – говорится в сообщении.

В ходе беседы глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.

Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:14

Фото: akorda.kz

Президент назвал Вьетнам ключевым партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. По его словам, Казахстан готов и далее прилагать усилия во имя всестороннего укрепления двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран.

Нгуен Суан Тханг отметил, что Политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита Президента Казахстана во Вьетнам.

Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:14

Фото: akorda.kz

По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям.

Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:14

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил от должностей ряд послов.

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