Современные агротехнологии оценил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей, на которой были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства также был ознакомлен с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.

Первый форум работников сельского хозяйства собрал более 2 тыс. участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

Фото: Акорда

Ранее Токаев наградил работников сельского хозяйства в канун их профессионального праздника.