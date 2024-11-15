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Современные агротехнологии оценил президент Казахстана

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:21 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей, на которой были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства также был ознакомлен с инновационными решениями, достижениями в области растениеводства и животноводства.

Первый форум работников сельского хозяйства собрал более 2 тыс. участников из всех регионов страны. В мероприятии приняли участие представители агрохолдингов, фермеры, работники крестьянских хозяйств, а также члены общественных объединений, инвесторы.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:21

Фото: Акорда

Ранее Токаев наградил работников сельского хозяйства в канун их профессионального праздника.

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