Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как формируют кортеж Токаева: видео

Как формируется кортеж Токаева: видео, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 15:12 Фото: akorda.kz
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в составе делегации прибыл в Сербию. Автор и ведущий спецпроекта "Президент" решил немного приоткрыть занавес и озвучить детали визитов Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Для этого Балтабаев обратился к заместителю начальника службы протокола президента Бакытжану Булегенову.

Булегенов уточнил, что все зависит от статуса визита. И напомнил, они бывают рабочие, официальные и государственные. К примеру, визит в Сербию – официальный.

"Делегация немалая. Количество транспорта также зависит от состава делегации. Чтобы не создавать помеху общественному транспорту, стараемся оптимизировать, используя микроавтобусы, рассаживая делегацию".Бакытжан Булегенов

Также, по его словам, всегда закрепляется человек от протокола и от Службы государственной охраны.

"В тандеме они выстраивают очередность транспорта", – добавил замначальник.

Что касается делегатов, они всегда знают, в какую машину им садиться.

"Протокол для того заранее и выезжает группой. Формируется программа, которой и указывается сам кортеж: кто, в какой машине рассаживается".Бакытжан Булегенов

Касым-Жомарт Токаев с 18 ноября 2024 года находится в Сербии. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

Кроме того, глава Казахстана уже удивил президента страны Александра Вучича гостинцем, а именно алматинским апортом, являющимся казахстанским брендом.

Читайте также

Назначен новый аким Илийского района вместо задержанного
Назначен новый аким Илийского района вместо задержанного
Токаев поздравил князя Монако
Президент Казахстана поздравил князя Монако
Токаев удивил президента Сербии казахстанским брендом
Токаев удивил президента Сербии казахстанским брендом
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Минфин, кабмин, декларация
8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: