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Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу

Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:13 Фото: akorda
В аэропорту Будапешта главу государства Касым-Жомарта Токаева лично проводил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.

Ночью 21 ноября 2024 президент Казахстана завершил свой визит в Венгрию.

Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:13

Фото: akorda

Главу государства торжественно проводил домой премьер-министр Венгрии.

Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 03:13

Фото: akorda

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что последний визит президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад.

Кроме того, Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом. 20 ноября президент Казахстана и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

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Аксинья Титова
Виктор Орбан Токаев Касым-Жомарт Венгрия 2024 год Аэропорты
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