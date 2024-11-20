Государственный визит президента Казахстана в Венгрию подошел к концу
Фото: akorda
В аэропорту Будапешта главу государства Касым-Жомарта Токаева лично проводил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.
Ночью 21 ноября 2024 президент Казахстана завершил свой визит в Венгрию.
Фото: akorda
Главу государства торжественно проводил домой премьер-министр Венгрии.
Фото: akorda
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что последний визит президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад.
Кроме того, Токаев пригласил Орбана посетить Астану с ответным визитом. 20 ноября президент Казахстана и премьер-министр Венгрии продолжили обсуждение в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.
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