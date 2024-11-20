Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 ноября прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарта Токаева встретил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
"После церемонии совместного фотографирования глава нашего государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей", – говорится в сообщении Акорды.
20 ноября 2024 года состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии. Официальная церемония встречи прошла на площади львов Королевского дворца Будапешта.
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