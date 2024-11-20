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Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии

Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 ноября прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Венгрии Тамаш Шуйок.


"После церемонии совместного фотографирования глава нашего государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей", – говорится в сообщении Акорды.

20 ноября 2024 года состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, находящегося с государственным визитом в Венгрии. Официальная церемония встречи прошла на площади львов Королевского дворца Будапешта.

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