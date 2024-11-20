Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 ноября прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: