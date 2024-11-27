Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Увеличение товарооборота до 30 миллиардов долларов обсудили Токаев и Путин

увеличение товарооборота обсудили Токаев и Путин, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 20:05 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года в Акорде в ходе переговоров в узком составе обсудил с президентом России Владимиром Путиным увеличение товарооборота между странами до 30 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что торговля между странами увеличивается, и есть хорошая возможность достичь так называемой 30-миллиардной отметки.

"Инвестиционное сотрудничество: 93 проекта с общим объемом инвестиций более 18 млрд долларов реализовано в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Владимир Путин добавил, что стороны обсуждают все вопросы и находят решения для них.

"Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить. При таком настрое будем добиваться больших успехов. Но и то, что Казахстан делает уже сегодня под вашим руководством, то, что Казахстан добивается впечатляющих результатов, это, конечно, нас тоже очень радует, потому что объем взаимный сотрудничества увеличивается", – сообщил он.

Президент России поблагодарил казахстанскую сторону за созданную атмосферу для работы и выразил уверенность, что все подписанные документы в ходе встречи станут хорошей основой для дальнейшего движения вперед.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. 

Читайте также

встреча с президентом
Путин: Казахстан под руководством Токаева добивается впечатляющих результатов
Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ
Это наша общая Победа: Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ
встреча с президентом России, дипломатические отношения России и Казахстана
Токаев: Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России
Бауыржан Муканов
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Торговля
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: