Увеличение товарооборота до 30 миллиардов долларов обсудили Токаев и Путин

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года в Акорде в ходе переговоров в узком составе обсудил с президентом России Владимиром Путиным увеличение товарооборота между странами до 30 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что торговля между странами увеличивается, и есть хорошая возможность достичь так называемой 30-миллиардной отметки.

"Инвестиционное сотрудничество: 93 проекта с общим объемом инвестиций более 18 млрд долларов реализовано в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Владимир Путин добавил, что стороны обсуждают все вопросы и находят решения для них.

"Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить. При таком настрое будем добиваться больших успехов. Но и то, что Казахстан делает уже сегодня под вашим руководством, то, что Казахстан добивается впечатляющих результатов, это, конечно, нас тоже очень радует, потому что объем взаимный сотрудничества увеличивается", – сообщил он.

Президент России поблагодарил казахстанскую сторону за созданную атмосферу для работы и выразил уверенность, что все подписанные документы в ходе встречи станут хорошей основой для дальнейшего движения вперед.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России.