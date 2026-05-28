Политика

"Мы являемся друзьями, братьями": Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры

президент России Владимир Путин, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:22 Фото: akorda.kz
28 мая 2026 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поприветствовал российского лидера, прибывшего в столицу Казахстана с государственным визитом.

"Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного Евразийского пространства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи президент Казахстана отметил два момента.

"Первое – это наше совместное заявление о семи основах, касающихся стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Само слово "семь" – это очень хорошее слово, хорошая цифра. "Основа" – тем более. И сам документ является очень оригинальным. Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение. Второе – это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта".Касым-Жомарт Токаев
О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, по мнению главы нашего государства, "распространяться не следует, потому что это всем понятно".

"Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет, мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю. Полагаю, что и для России встреча имеет большое значение. Мы будем работать во имя коренных интересов наших народов. А они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за приглашение.

"Мы имели удовольствие принимать вас в прошлом году с государственным визитом. Тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению нашего стратегического партнерства, которое действительно основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе в рамках единого государства", – сказал президент России.
Российский лидер уверен, что "работа в эти дни тоже будет весьма продуктивной".

"Спасибо вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке и поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия. ​Приятно, что наши делегации находятся здесь в праздничные дни. У нас Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам. Я знаю, что и в Казахстане тоже отмечают этот праздник", – отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, состоялась во Дворце Независимости Астаны. Российского лидера лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин пробудет в Казахстане до 29 мая 2026 года. По данным Акорды, планируются переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. 28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. Уже 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Динара Халдарова
