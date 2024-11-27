Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Путин: Казахстан под руководством Токаева добивается впечатляющих результатов

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 21:16 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев высоко оценил итоги состоявшихся переговоров в узком формате, в ходе которых был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки.

"Что касается нашего сотрудничества, мы пришли к единому мнению, дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас очень большая работа. Констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику. Наша задача состоит в том, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии", – заявил глава государства.
президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 21:16

Фото: Акорда

Токаев отдельно остановился на состоянии торгово-экономических связей Казахстана и России. По его словам, взаимная торговля неуклонно растет, и имеется хорошая возможность в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов. Позитивные тенденции сохраняются и в сфере инвестиций.

"На сегодня совместно реализовано 93 проекта с общим объемом инвестиций 18,3 млрд долларов, благодаря чему в Казахстане создано более 22 тыс. новых рабочих мест. В повестке находятся еще 49 проектов с объемом инвестиций порядка 29,5 млрд долларов с потенциалом создания более 20 тысяч рабочих мест", – отметил президент Казахстана.

Путин заявил, что взаимодействие между Москвой и Астаной продолжает активно развиваться по всем направлениям.

"Действительно, Казахстан – это наш стратегический партнер и надежный союзник. Когда мы обсуждали вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках нашего двустороннего процесса. Но самое главное заключается в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. Не знаю ни одного вопроса, который мы не могли бы совместно решить. При таком настрое мы будем добиваться больших успехов. И то, что Казахстан под вашим руководством добивается впечатляющих результатов, нас тоже очень радует, потому что объем сотрудничества увеличивается. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется, становится интересным и взаимовыгодным для обеих сторон", – подчеркнул президент России.

В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.

Читайте также

увеличение товарооборота обсудили Токаев и Путин
Увеличение товарооборота до 30 миллиардов долларов обсудили Токаев и Путин
Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ
Это наша общая Победа: Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ
встреча с президентом России, дипломатические отношения России и Казахстана
Токаев: Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России
Елена Беляева
Россия ОДКБ Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: