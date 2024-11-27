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Доля нацвалют во взаимных расчетах Казахстана и России достигла 90%

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 22:20 Фото: Zakon.kz
Президент России Владимир Путин 27 ноября 2024 года сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах Казахстана и РФ достигла 90%, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент России по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, торговля в валютах двух стран позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешних, в том числе политических моментов.

"Наша страна – один из крупнейших инвесторов в Казахстан. Общий объем накопленных российских инвестиций – 13 млрд долларов", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что в Казахстане действует более 23 тыс. деловых структур с российскими участием и осуществляется свыше 60 крупных совместных проектов в ключевых отраслях казахстанской экономики.

"Планомерно развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемый на внешний рынок. В свою очередь российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай", – добавил Владимир Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности устранения барьеров для казахстанского и российского бизнеса. 

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