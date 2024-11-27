В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров

27 ноября в Астану прилетел ряд участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Сначала в столицу прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко, а чуть позднее – президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Фото: Telegram/Пул Первого

Отметим, что 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.