В Астану прибыли Лукашенко и Жапаров
Фото: скриншот видео
27 ноября в Астану прилетел ряд участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.
Сначала в столицу прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко, а чуть позднее – президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Фото: Telegram/Пул Первого
Отметим, что 28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.
Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".
Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.
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