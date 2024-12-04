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Токаев созвонился с президентом Финляндии

Токаев созвонился с президентом Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 17:20 Фото: akorda.kz
Сегодня, 4 декабря 2024 года, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Акорды, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

"Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", – сказано в официальном сообщении.

В завершение беседы глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днем независимости.

Днем ранее, 3 декабря 2024 года, на полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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