Токаев созвонился с президентом Финляндии

Сегодня, 4 декабря 2024 года, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Акорды, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

"Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", – сказано в официальном сообщении.

В завершение беседы глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днем независимости.

Днем ранее, 3 декабря 2024 года, на полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

