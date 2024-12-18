Чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате
Приветствуя гостя, глава Казахстана высоко оценил визит, отметив его исключительную важность в контексте развития двусторонних связей.
"Вы впервые посещаете Казахстан в качестве президента Гвинеи-Бисау. Это исторический визит. Убежден, что сегодняшние переговоры на высшем уровне откроют новый этап сотрудничества наших стран".Касым-Жомарт Токаев
Далее Токаев отметил, что в 2023 году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.
"За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием:
"Мой сегодняшний визит в вашу страну является выражением нашего общего желания укреплять дружественные связи и сотрудничество между Бисау и Астаной".
Также президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Он поддержал позицию главы нашего государства по реформированию ООН и других международных организаций.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.
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Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.