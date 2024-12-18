Чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате

Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало сегодня, 18 декабря 2024 года, провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя гостя, глава Казахстана высоко оценил визит, отметив его исключительную важность в контексте развития двусторонних связей.

"Вы впервые посещаете Казахстан в качестве президента Гвинеи-Бисау. Это исторический визит. Убежден, что сегодняшние переговоры на высшем уровне откроют новый этап сотрудничества наших стран". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев отметил, что в 2023 году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.

"За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием:

"Мой сегодняшний визит в вашу страну является выражением нашего общего желания укреплять дружественные связи и сотрудничество между Бисау и Астаной".

Также президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Он поддержал позицию главы нашего государства по реформированию ООН и других международных организаций.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.

Материал по теме Состоялись переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.