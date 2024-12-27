Год единства и созидания: опубликована статья об итогах деятельности Касым-Жомарта Токаева в 2024 году

Советник – пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал, какую масштабную работу Касым-Жомарт Токаев проделал в 2024 году, а также вкратце остановился на ключевых преобразованиях и достижениях в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, сообщает Zakon.kz.

По словам Уали, в преддверии Нового года делиться­ с читателями основными итогами деятельности главы государства уже стало доброй традицией.

Отмечено, что в 2024 году Токаев посетил с рабочими поездками 11 регионов страны, где побывал на более чем 60 производственных и социально-культурных объектах, а также провел встречи с местным населением. Наряду с этим президент принял участие в 41 мероприятии, включая форумы, совещания, заседания и др. Он также провел 137 встреч с политическими и общественными деятелями страны.

Фото: akorda.kz

Берик Уали привел также немного статистики в нормативно-правовой сфере. В течение года глава государства рассмотрел и подписал 3 979 документов. В том числе 95 законов, 319 указов, 81 распоряжение, 28 протоколов заседаний, 3 456 служебных документов (на 25.12.2024 г.).

Фото: akorda.kz

Особенно насыщенной выдалась в 2024 году международная повестка.

Касым-Жомарт Токаев совершил 23 зарубежных визита, принял участие в 19 многосторонних форумах и саммитах. В рамках международных мероприятий проведены 27 встреч президента с зарубежными лидерами, 84 встречи с главами государств, правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных и региональных организаций, представителями деловых кругов. Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты 22 послов иностранных государств и провел 49 телефонных разговоров с лидерами зарубежных стран.

Далее он детально остановился на ключевых аспектах деятельности Касым-Жомарта Токаева.

Нынешний год в Казахстане начался с позитивных преобразований. 9 января президент подписал указ "Об измене­ниях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", преобразовав село Жетыген в город Алатау. Благодаря данной инициативе был заложен фундамент Alatau City, который будет возведен между городами Алматы и Қонаев в ближайшие годы. Большую заинтересованность в реализации данного урбанистического проекта выражают иностранные инвесторы.

Также стоить напомнить, что президент в ходе своего визита в Сингапур провел встречи с потенциальными инвесторами, на которых обсуждались перспективы реализации проекта по превращению Алматинской агломерации в свободную экономическую зону. Кстати, этот вопрос глава государства поднимал также и на других встречах с зарубежными предпринимателями.

Курултай провозгласил новую идеологию развития нации

Атырауская область не случайно была выбрана местом проведения третьего заседания Национального курултая. В этом регионе располагался древний город Сарайшык. На нынешнем курултае были провозглашены ключевые ценности, определяющие образ нашей нации, – независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство.

Касым-Жомарт Токаев также, как отмечено в публикации издания "Казахстанской правды", призвал всех поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол. В реализацию данного поручения был принят закон "Об обеспечении прав женщин и безопасности детей", ужесточающий уголовную ответственность за бытовое насилие, а также усиливающий защиту прав детей.

Кроме того, был подписан закон "О противодействии торговле людьми". Также приняты законодательные правки, направленные на ужесточение ответственности за вандализм и нарушение общественного порядка, снижение игровой зависимости населения, запрещение вейпов. Наряду с депутатами Парламента активное участие в разработке этих важных документов приняли члены Национального курултая. Благодаря данным мерам в обществе постепенно укореняется принцип закона и порядка.

Пример нерушимого единства

Как вы знаете, масштабные весенние паводки нанесли большой ущерб государству и населению. В десяти областях был введен режим ЧС местного масштаба. Президент оперативно отреагировал на данную ситуацию и поручил немедленно эвакуировать людей в безопасные места, оказать им необходимую помощь. При этом Касым-Жомарт Кемелевич посетил три охваченных стихией региона (ЗКО, СКО, Костанайская область), где провел встречи с местными жителями, выслушал их нужды и чаяния.

Ни один человек не остался без внимания. Государство выполнило все свои обязательства. Всем пострадавшим была оказана материальная и финансовая помощь.

В частности, работавшие в пострадавших от наводнения регионах комиссии осмотрели 19 359 домов и дач. Для обеспечения жильем граждан на рынке недвижимости было приобретено 5 767 жилых домов. Полностью завершены ремонтные работы в 9 156 домах. Всего на решение этой задачи было выделено 54,7 млрд тенге. Также в кратчайшие сроки было построено 2 680 частных домов на сумму 64 млрд тенге.

Кроме того, 36 455 семей получили единовременную социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 13,3 млрд тенге. 21 876 семьям выплачены компенсации в размере до 150 МРП на общую сумму 9,9 млрд тенге.

На возмещение ущерба, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса, было направлено 12,1 млрд тенге. На выплаты пострадавшим субъектам хозяйствования в полном объеме рассмотрен вопрос о выделении Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областям дополнительных средств в размере 2,5 млрд тенге из корпоративного фонда "Демеу". За счет этих средств удовлетворено 40 обращений субъектов малого и среднего бизнеса. В целом региональные комиссии одобрили заявки 734 предпринимателей на 14,6 млрд тенге.

Сумма помощи, выделенной государством на компенсацию потери скота, превысила 2,8 млрд тенге.

Отрадно, что в критический момент наш народ продемонстрировал единство и сплоченность.

Рост товарооборота

На расширенном заседании правительства, состоявшемся 7 февраля, глава государства поставил ряд задач по обеспечению свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса. 10 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики".

В сентябрьском Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" глава государства определил основные направления экономического развития страны на ближайшую перспективу. Правительство в течение года активно работало над реализацией поставленных задач.

Так, по итогам I полугодия 2024 года валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 9,8 млрд долларов. В разрезе отраслей наибольший объем ПИИ был зафиксирован в горнодобывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, обрабатывающую промышленность.

Фото: akorda.kz

Объем инвестиций в основной капитал за январь – ноябрь 2024 года составил 15,8 трлн тенге. На сегодняшний день запущены 134 проекта на сумму порядка 795,9 млрд тенге, созданы 10,1 тыс. постоянных рабочих мест. Глава государства в ходе рабочих поез­док по регионам посетил ряд новых крупных предприятий.

Расширение транспортно-логистических связей

Несомненно, уходящий год стал плодотворным для развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана. Так, 28 февраля президент в режиме телемоста дал старт открытию Транспортно-логистического центра в г. Сиане (КНР).

Фото: akorda.kz

Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.

Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сок­ратит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.

3 июля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному марш­руту. ТМТМ проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее следует в страны Европы. Он станет эффективным транспортным маршрутом как в экономическом отношении, так и в плане сокращения времени доставок грузов. Также достигнута договоренность с Узбекистаном по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств и развитию Трансафганского направления.

Кроме того, отремонтированы 1,4 тыс. км железнодорожных путей. Ведется работа по ремонту и строительству 12 тыс. км автомобильных дорог по всей стране. Будут запущены основные международные коридоры по таким направлениям, как Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань.

Отдельно Уали отметил исполнение поручения главы государства по строительству моста через Бухтарминское водохранилище. Объект, открытия которого жители Восточного Казахстана ждали много лет, введен в эксплуатацию. Важно, что мост облегчит транс­портную связанность с областным центром жителей Маркакольского, Курчумского районов, вынужденных до этого преодолевать водное препятствие на пароме.

Следует отметить заинтересованность международных институтов развития в финансировании казахстанских проектов в сфере дорожной инфраструктуры. Так, Всемирный банк выделит 650 млн долларов на казахстанский проект в рамках Программы повышения устойчивости и связности транс­порта (TRACE). Данные инвестиции будут направлены на развитие Среднего коридора, в том числе на проведение ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда. Азиатский банк развития профинансирует строительство автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов.

Социально значимые проекты

По поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 217 школ на 460 тыс. новых ученических мест в городах и активно растущих населенных пунктах. На сегодняшний день введено в эксплуа­тацию 36 школ с контингентом порядка 43 тыс. детей. 15 объектов образования находятся в сельских населенных пунктах.

Эти меры наглядно показы­вают, что в вопросе развития образовательной инфраструктуры равное внимание уделяется городским и сельским территориям.

Также в течение нескольких лет реализуется национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". На сегодня завершено строительство 276 объек­тов первичной медико-санитарной помощи. Из них в 2023 году – 99 объектов, в 2024 году – 177. В 2025 году преду­смотрено строи­тельство 125 объек­тов. Кроме того, продолжается модернизация 32 районных больниц.

Рекордный урожай

Особое внимание глава государства уделяет повышению потенциала агропромышленного комплекса. Во время своих зарубежных визитов президент активно продвигает возможности инвестирования в эту отрасль.

В этом году, несмотря на весенние паводки, был собран рекорд­ный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Этот успех стал результатом системной государственной поддержки аграриев. Стали напрямую выдаваться льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы по ставке 5%. На эти цели впервые было предусмотрено более полу­триллиона тенге.

Важная задача – снижение импортозависимости по основным продовольственным товарам. В этом направлении реализован ряд проектов. Принят комплексный план развития селекции и семеноводства. Поставлены задачи по обеспечению аграриев семенами отечественного производства.

Кроме того, направлено 120 млрд тенге на обновление до 8–10% парка сельскохозяйственной техники в год. Запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых.

Для хранения и доставки произ­веденных продуктов питания потребителям необходимы складско-логистические комплексы. В ближайшие годы будут возведены объекты хранения вместимостью 700 тыс. тонн.

В этом году состоялся первый форум работников сельского хозяйства Казахстана, на котором были определены ключевые задачи развития отрасли. Кроме того, было отмечено, что уже принят специальный закон, направленный на сохранение и увеличение поголовья казахстанских пород лошадей. Правительству было поручено создать Институт коневодства.

Успешные инициативы

Касым-Жомарт Токаев объя­вил 2025-й Годом рабочих профессий, что ознаменовало начало важной инициативы по привитию в обществе принципов "ответственный гражданин" и "честный труд". В частности, закон, касающийся вопросов здравоохранения, не только устанавливает обязанности медицинских работников, но и предусматривает повышение их статуса, всестороннюю защиту при исполнении ими профессиональных обязанностей. Сооб­щество врачей с энтузиазмом восприняло эту новость. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", обладателем которого уже стали видные представители медицины. В целом в этом году к государственным наградам было представлено большое количество достойных граждан. В следующем году эта добрая традиция будет продолжена. Человек труда всегда будет пользоваться заслуженным уважением.

Глава государства уделяет большое внимание созданию экономики, основанной на знаниях и технологиях. Подтверждением тому является подписание в этом году закона "О науке и технологической политике", в котором всесторонне освещены основные направления и механизмы технологической политики, предусматривающие внедрение результатов научных достижений в производство.

Чистота начинается с каждого

По инициативе президента в апреле стартовала общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан". В период борьбы с весенними паводками глава государства поручил акимам всех областей не упускать из внимания вопросы уборки и благоустройства территорий. Он заявил, что эта акция должна приобрести общенациональный характер. Конечная цель – формирование экологической культуры в обществе.

Фото: akorda.kz

В акции приняли участие около 2,4 млн человек. Очищены сотни тысяч дворов и территорий, собрано свыше 900 тысяч тонн мусора. Высажено порядка 2,5 млн саженцев. Благоустроены территории более 20 тыс. социаль­ных объектов, свыше 4,6 тыс. общественных мест, парков, скверов. Приведены в надлежащее состояние более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия и 758 фонтанов. Очищены более 5,8 млн кв. метров площади вокруг рек, озер и других водоемов и свыше 8,4 млн метров арычной сети.

Судьбоносный выбор

6 октября на общенациональном референдуме по вопросу строительства атомной электростанции народ сделал свой выбор. 5 561 937 граждан, или 71,12% проголосовавших, поддержали строительство АЭС.

"Этот проект­ станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана. Возведение атомной электростанции – долгосрочный проект, он обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед, создаст условия для подготовки целого класса инженеров и специалистов самого разного профиля. И эти плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последую­щие поколения казахстанцев", – сказал президент.

Фото: akorda.kz

После референдума Касым-Жомарт Токаев обсудил вопросы строительства АЭС с президентом Эмманюэлем Мак­роном в ходе государственного визита во Францию и с президентом России Владимиром Путиным во время его пребывания в Казахстане. В настоящее время ведутся переговоры и с китайской стороной. Реализация мегапроекта, которая продлится несколько лет, будет возложена на международный консорциум, сос­тоящий из крупных компаний с большим опытом работы в атомной промышленности.

На днях глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева и поручил ему ускорить строительство атомной электростанции.

Международные отношения

Отдельно хочу остановиться на достижениях нашей страны во внешней политике. В этом году Казахстан председательствовал в шести международных организациях: ШОС, ОТГ, СВМДА, ОДКБ, Исламской организации по продовольственной безопас­ности, Международном фонде спасения Арала, а также сопредседательствовал с Францией в One Water Summit в Эр-Рияде. Наша страна с честью выполнила эти ответственные миссии. На встречах высокого уровня Казахстан выступил с важными инициативами и способствовал принятию значимых документов. Как независимое и суверенное государство наша страна эффективно продвигает свои интересы в политической, экономической сферах и в области военной безо­пасности.

С начала года президент с государственными визитами посетил Катар, Азербайджан, Сингапур, Таджикистан, Монголию, Францию и Венгрию, а также с официальными визитами – Италию, Ватикан, Армению, Туркменистан и Сербию. Стоит отметить, что некоторые страны президент Казахстана посетил впервые за почти 20 лет. Это говорит о том, что глава государства уделяет особое внимание всестороннему взаимодействию. Помимо государственных и официальных визитов, Президент совершил рабочие визиты в 11 стран для участия в различных международных мероприятиях. Кроме того, он провел переговоры с главами 11 иностранных государств, прибывшими в нашу страну с визитами различного уровня.

Фото: akorda.kz

За год борт номер один преодолел 158 983 километра. Время, проведенное президентом на борту самолетов и вертолетов, составило 245 часов 18 минут. Это эквивалентно тому, что глава государства примерно четыре раза облетел землю по экватору.

Саммиты авторитетных организаций

В июле в Астане под председательством нашей страны состоял­ся 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. За период председательства Казахстана проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, договорная база организации пополнилась 60 новыми документами. Расширено количество международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС на 2023–2024 годы.

В этом году наша страна достойно председательствовала в Организации тюркских государств. За этот период было проведено более 80 мероприятий. Утверж­ден единый тюркский алфавит. Одним из важнейших мероприя­тий, организованных в рамках ОТГ, стали 5-е Всемирные игры кочевников, которые проходили на протяжении пяти дней на просторах Великой степи. В соревнованиях приняли участие порядка 2 500 спортсменов из 90 стран.

Связь с прессой

Глава государства опубликовал ряд статей и дал несколько интервью отечественным и зарубежным СМИ. В частности, в первые дни 2024 года газета Egemen Qazaqstan опубликовала обширное интервью, в котором были освещены перспективы развития страны и дана четкая оценка январских событий.

Также увидели свет интервью информационным агентствам АРА (Азербайджан), "Арменпресс" (Армения), "Синьхуа" (КНР) и статьи в газетах "Жэньминь Жибао" (КНР), Le Figaro (Франция), "Известия" (Россия).

В уходящем году глава государства дважды проводил брифинги для журналистов, отвечая на актуальные вопросы СМИ. После голосования на республиканском референдуме по строительству АЭС Президент провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. 7 декабря во время панельной сессии конференции Doha Forum в формате Newsmaker Interview ответил на вопросы модератора – журналиста СNN Джулии Чаттерлей.

Кроме того, президент провел 14 брифингов для представителей СМИ совместно с главами иностранных государств.

С начала года на официальном сайте akorda.kz размещены 814 информационных сообщений по деятельности главы государства, Послание народу Казахстана, тексты выступлений и обращений президента на различных мероприятиях. На телеграм-канале Aqorda, одной из основных платформ пресс-службы президента, опуб­ликованы 7 804 сообщения, на странице пресс-службы в Facebook – 1 801 пост, на странице в Instagram – 1 727 постов.

Сам глава государства также публикует в социальных сетях сообщения о своих зарубежных поездках и решениях. Бесспорно, это является эффективным средством обратной связи с населением. С начала года президент опубликовал 20 твитов на своей странице в соцсети Х, а также 30 постов в Instagram.

Наряду с этим сбором и анализом обращений, жалоб и претензий, поступающих на имя главы государства, занимается отдел по контролю за рассмот­рением обращений Админист­рации президента. В этом году количество обращений граж­дан, пос­тупивших через эту платформу, достигло 49 069 (на 26.12.2024 г.).

Безусловно, в рамках одной статьи невозможно полностью отразить масштабы всей работы, проделанной за год. Тем не менее мы постарались проанализировать ключевые события, которые оставили заметный след в истории развития государства.