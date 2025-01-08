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Политика

Токаев объяснил Дархану Сатыбалды, чем он будет заниматься в новой должности

Акорда, Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 8 января 2025 года, принял первого заместителя руководителя Администрации президента. Эту должность с 6 января занимает экс-аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, в ходе встречи Токаев высоко оценил итоги работы Сатыбалды в Туркестанской области.

Также глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя Администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.

Токаев впервые принял Дархана Сатыбалды в новой должности, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 12:05

Фото: akorda.kz

В итоге перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Сатыбалды был акимом Туркестанской области с 2022 года. 6 января 2025 года его освободили от этой должности и назначили первым заместителем руководителя Администрации президента.

Теперь регион возглавляет Нуралхан Кушеров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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