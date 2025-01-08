Токаев объяснил Дархану Сатыбалды, чем он будет заниматься в новой должности
Согласно данным Акорды, в ходе встречи Токаев высоко оценил итоги работы Сатыбалды в Туркестанской области.
Также глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя Администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.
Фото: akorda.kz
В итоге перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.
Сатыбалды был акимом Туркестанской области с 2022 года. 6 января 2025 года его освободили от этой должности и назначили первым заместителем руководителя Администрации президента.
Теперь регион возглавляет Нуралхан Кушеров.