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Политика

Токаев дал ряд поручений новому министру юстиции

Токаев дал ряд поручений новому министру юстиции , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 17:06 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 января 2025 года, принял министра юстиции. Ерлан Сарсембаев доложил об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в публикации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества.

Кроме того, президент подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений", – отмечено в официальном сообщении.

Стоит отметить, что Сарсембаев получил должность министра 11 дней назад – 9 января 2025 года. 

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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