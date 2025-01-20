Токаев дал ряд поручений новому министру юстиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 января 2025 года, принял министра юстиции. Ерлан Сарсембаев доложил об основных направлениях деятельности органов юстиции, целях и задачах министерства, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в публикации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по повышению качества нормотворческой деятельности, обеспечению верховенства закона и формированию справедливого и безопасного общества.

Кроме того, президент подчеркнул важность приоритета прав и интересов граждан в процессе формирования правовой системы.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений", – отмечено в официальном сообщении.

Стоит отметить, что Сарсембаев получил должность министра 11 дней назад – 9 января 2025 года.

