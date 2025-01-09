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События

Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

Ерлан Сарсембаев назначен новым министром юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:24 Фото: prosud.kz
9 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра юстиции, сообщает Zakon.kz.

Им стал Ерлан Сарсембаев.

"Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области, п. Октябрь. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность "Радиоинженер"; Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева, специальность "Юрист".

Трудовой стаж начинал с работы консультантом, заведующим сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. В разные годы занимал служил в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК. Работал также заведующим Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК; заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК. 

С января 2023 года – судья Конституционного суда Республики Казахстан.  

Сегодня, 9 января 2025 года, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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