Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

9 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра юстиции, сообщает Zakon.kz.

Им стал Ерлан Сарсембаев.

"Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области, п. Октябрь. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность "Радиоинженер"; Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева, специальность "Юрист".

Трудовой стаж начинал с работы консультантом, заведующим сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. В разные годы занимал служил в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК. Работал также заведующим Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК; заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

С января 2023 года – судья Конституционного суда Республики Казахстан.

Сегодня, 9 января 2025 года, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева.