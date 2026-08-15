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События

Токаев направил телеграмму премьеру Индии

Касым-Жомарт Токаев, Нарендра Моди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 10:00 Фото: Акорда
15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме президент отметил значимую роль Индии в международных отношениях, а также высокие экономические достижения и огромный научно-технический потенциал страны, отметили в Акорде.

Он также высоко оценил поступательное развитие стратегического партнерства между нашими странами, подчеркнув широкие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев поздравил руководство Пакистана и анонсировал важный визит в Астану.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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