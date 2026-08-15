Токаев направил телеграмму премьеру Индии

15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме президент отметил значимую роль Индии в международных отношениях, а также высокие экономические достижения и огромный научно-технический потенциал страны, отметили в Акорде.

Он также высоко оценил поступательное развитие стратегического партнерства между нашими странами, подчеркнув широкие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев поздравил руководство Пакистана и анонсировал важный визит в Астану.