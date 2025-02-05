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Политика

Токаев обсудил с Абдировым перспективы ЦИК

Токаев обсудил с Абдировым перспективы ЦИК, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом стало известно сегодня, 5 февраля 2025 года, Zakon.kz из сообщения Акорды.

Согласно официальному сообщению, президент был проинформирован о мероприятиях, проводимых избирательными органами страны в рамках Всемирного дня выборов, итогах электоральных кампаний 2024 года, текущих и перспективных направлениях деятельности ЦИК.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по расширению международного сотрудничества в электоральной сфере.

Ранее Токаев принял главу Министерства внутренних дел. Ержан Саденов проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "Закон и Порядок".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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