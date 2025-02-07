Токаев созвал бизнесменов: о чем шла речь

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 февраля 2025 года, встретился с представителями бизнеса. Как отмечает пресс-служба Акорды, встреча прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов.

Поэтому, по его словам, стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

Кроме того, он полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения.

Приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания правительства.

"Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

При этом, продолжил он, следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста.

К примеру, с учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере. Спрос на перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом только нарастает.

"Фактически, этот сектор выходит на первый план, или, как говорят некоторые обозреватели, является "золотым дном". Еще одна перспективная отрасль – туризм. Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но, когда доходит до реальных дел, в этой сфере еще много пробелов и недочетов". Касым-Жомарт Токаев

Одним из безусловных приоритетов Токаев назвал улучшение делового климата в стране

"Введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Законодательно ограничено участие госпредприятий в регулируемых закупках при наличии заявок от бизнеса. Методично ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов. Декриминализированы пять статей Уголовного кодекса, по двум статьям повышены пороги наступления уголовной ответственности, запрещен арест по 29 экономическим правонарушениям". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он добавил, что с 2022 года количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза.

Кроме того, усилена административная ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

"Для превентивной защиты инвесторов от необоснованных проверок, штрафов, отказов в выдаче разрешений внедрен "прокурорский фильтр". На сегодняшний день прокурорами предотвращено более 700 фактов нарушения прав инвесторов. Все это – большой задел для усиления защиты прав и законных интересов бизнеса". Касым-Жомарт Токаев

Ранее на этой же встрече Токаев поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Глава государства считает, что нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.