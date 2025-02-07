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Политика

Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной

Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 14:40 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 февраля 2025 года, на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Глава государства считает, что нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.

"Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная. Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее он подчеркнул, что предложенная правительством ставка все же была завышена.

"Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению. Повторяю: правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также, согласно его заявлению, нужно учесть предложения, высказанные в ходе встречи.

"Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет".Касым-Жомарт Токаев

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28 января 2025 года на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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