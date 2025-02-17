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Политика

Токаев направил телеграмму президенту Литвы

Токаев направил телеграмму президенту Литвы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 14:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Гитанаса Науседу с Днем восстановления Литовского государства. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды 17 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме отмечается, что Литовская Республика, будучи активным членом Европейского союза, достигла значительного прогресса в укреплении государственности и повышении благосостояния граждан.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что традиционно дружеские и доверительные отношения между Казахстаном и Литвой будут и впредь развиваться на благо двух народов.

Ранее в Акорде рассказали о планах Токаева на 18-19 февраля. В эти дни глава Казахстана с официальном визитом посетит Иорданию по приглашению короля. В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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