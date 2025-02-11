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Политика

Глава МСХ дал прогноз по джуту в Казахстане

Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 13:26 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прогнозирует, что джут в Казахстане в текущем году не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Сапаров на пресс-конференции после заседания правительства 11 февраля 2025 года, обеспеченность кормами находится на достаточном уровне.

"Джут – когда все виды скота погибают, падеж идет. На самом деле кормов достаточно, тем более мы субсидии платили. Почему падежа коров, КРС, МРС не было в том же Улытау? Потому что они дома стояли, корма достаточно было", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что были случаи гибели лошадей в Улытауской области. Животные находились на тебеневке и погибли из-за недосмотра самих хозяев. В хозяйствах запас кормов сделан на 1,5 года.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана предупредило животноводов о плохой погоде и попросило проверить запасы кормов и принять меры для благополучной зимовки скота. 

Бауыржан Муканов
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