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Общество

Минсельхоз предупредил животноводов Казахстана о сложном месяце

Минсельхоз предупредил животноводов Казахстана о сложном месяце, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 14:16 Фото: freepik
Министерство сельского хозяйства Казахстана сегодня, 30 января 2025 года, обратилось к животноводам страны с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

По данным МСХ, февраль остается одним из самых сложных месяцев для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.

"Просим обратить внимание на погодные условия и принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах", – говорится в обращении.

Согласно данным "Казгидромет", средняя за месяц температура воздуха в феврале ожидается:

  • -10-16°С – на большей части Казахстана,
  • -1 -9°С – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей;
  • 0+3°С на крайнем юго-западе Мангистауской и на юге Туркестанской областей.
"Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы – на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе Улытауской, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей. В связи с этим просим убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям".Пресс-служба МСХ РК

Минсельхоз порекомендовал животноводам увеличить количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела.

"Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество. Обеспечьте доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Регулярно проверяйте состояние здоровья скота. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа".Пресс-служба МСХ РК

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" заявили, что на Казахстан надвигается новый циклон.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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