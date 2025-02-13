Рустам Баялиев получил новую должность в Администрации президента РК
Фото: Zakon.kz
Рустам Баялиев получил новую должность в Администрации президента РК
Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Фото: qr-pib.kz
Рустам Баялиев с января 2024 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.
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