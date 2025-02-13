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События

Рустам Баялиев получил новую должность в Администрации президента РК

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:02 Фото: Zakon.kz
Рустам Баялиев получил новую должность в Администрации президента РК

Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Фото: qr-pib.kz

Рустам Баялиев с января 2024 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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