Абай Алтай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК

Абай Алтай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Казахстана. Соответствующий документ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Алтай Абай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан".

Абай Алтай родился 17 января 1991 года. В 2011 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2013 году – Кардиффский университет Великобритании, регионоведение, деловое администрирование.

Работал специалистом центра аккредитации РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения", помощником заместителя председателя Сената Парламента РК, главным консультантом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК, помощником председателя Сената Парламента РК, заместителем заведующего секретариатом председателя Сената Парламента РК, главным консультантом отдела международного сотрудничества и протокола Сената; консультантом, инспектором, заведующим сектором в службе протокола президента РК, заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК.

Заместителем управляющего делами президента Казахстана был назначен 7 июня 2023 года.