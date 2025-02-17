Касым-Жомарт Токаев посетит Иорданию

Фото: akorda.kz

Сегодня, 17 февраля 2025 года, в пресс-службе Акорды заявили, что Касым-Жомарт Токаев в ближайшие дни с официальным визитом посетит Иорданию, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении сказано, что по приглашению короля Абдаллы II бен аль-Хусейна Токаев 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом. "В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – добавили в пресс-службе президента. Ранее сообщалось, что Токаев заслушал отчет генерального прокурора о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.



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