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Политика

Касым-Жомарт Токаев посетит Иорданию

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 14:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 февраля 2025 года, в пресс-службе Акорды заявили, что Касым-Жомарт Токаев в ближайшие дни с официальным визитом посетит Иорданию, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении сказано, что по приглашению короля Абдаллы II бен аль-Хусейна Токаев 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом.

"В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – добавили в пресс-службе президента.

Ранее сообщалось, что Токаев заслушал отчет генерального прокурора о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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