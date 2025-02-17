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События

Токаев принял генпрокурора Асылова и дал ряд поручений

Токаев принял генпрокурора Берика Асылова, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:03 Фото: akorda.kz
17 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет генерального прокурора о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Берик Асылов доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

Так, органы прокуратуры пресекли более 32 тыс. решений на стадии досудебного расследования, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу, не допустили необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 тыс. человек, освободили более 1500 незаконно задержанных лиц. По протестам генерального прокурора Верховным cудом улучшено положение 150 человек, из них полностью оправданы 10.

"Генеральный прокурор сообщил, что в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тыс. предпринимателей, 979 тыс. пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тыс. работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге", – рассказали в Акорде.

Также Асылов проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге.

Прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге:

  • по актам прокуратуры за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;
  • прокурорами отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов;
  • отмечено эффективное использование "прокурорского фильтра" при сопровождении инвестиционных проектов;
  • активно функционирует Цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов Общенационального пула.

Кроме того, Берик Асылов отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел. И доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности, в поимке разыскиваемых лиц с помощью умных видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.

17 февраля президент также сделал ряд кадровых изменений в Администрации президента РК. И назначил нового акима Восточно-Казахстанской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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