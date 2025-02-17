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Политика

Стало известно, кто еще претендовал на пост акима Абайской области

Стало известно, кто еще претендовал на пост акима Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:52 Фото: primeminister.kz
В пресс-службе главы правительства рассказали, кто был в числе кандидатов на должность акима Абайской области, сообщает Zakon.kz.

17 февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Абайской области.

Депутатам было зачитано письмо Касым-Жомарта Токаева о выдвижении на должность акима области двух кандидатов – советника президента – пресс-секретаря президента Берика Уали и акима Курчатова Болата Абдралиева.

Берик Уали, фото: primeminister.kz

Болат Абдралиев, фото: primeminister.kz

В результате открытого голосования 102 из 126 депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Берика Уали. За кандидатуру Болата Абдралиева проголосовали 24 депутата.

Затем соответствующим указом президента акимом области был назначен Берик Уали.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:52
Берик Уали назначен акимом Абайской области
, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:52

Тогда же на встрече с активом области премьер-министр заявил, что перед руководством региона президентом поставлены масштабные задачи по социально-экономическому развитию с упором на диверсификацию экономики и улучшение инвестиционного климата. Особое внимание необходимо уделить сфере туризма с раскрытием потенциала озера Алаколь, исторических и культурных мест региона.

Кроме того, сегодня, 17 февраля 2025 года, новым акимом Восточно-Казахстанской области стал Нурымбет Сактаганов. Позднее сообщили, что на эту должность также претендовал Арман Бекбосынов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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