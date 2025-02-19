Как Токаева встретили во дворце Иордании

Сегодня, 19 февраля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. Яркими видео и фотографиями поделились с Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

В публикации сказано, что президента встретили король Абдалла II бен аль-Хусейн и наследный принц Аль-Хусейн.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Там он пробудет два дня. В рамках визита состоятся переговоры с королем Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.