Хумус, картофель по-лионски: чем угощали Токаева в главном дворце Иордании
Фото: pexels
19 февраля 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном. Их беседа прошла в формате рабочего обеда. Ведущий спецпроекта "Президент" Адиль Балтабаев рассказал, что предлагали в меню членам делегаций, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский журналист, присутствовавший на официальной церемонии, опубликовал фото меню на своей странице в Instagram.
Выглядит оно следующим образом.
Закуски:
- Хумус, мухаммара, кишкех.
- Салат с халлуми, фатуш.
Горячие закуски:
- Киббе, куриные рулетики мусахан.
- Мясные сафиха, сырные и заатар фатайер.
Суп:
- Трюфельный грибной капучино-суп с сушеными белыми грибами.
Основное блюдо:
- Говяжья вырезка на гриле с зеленой спаржей в масле.
- Тыквенное пюре, картофель по-лионски.
Десерт:
- Домашнее кнафе с мороженым.
Напитки:
- Чай и кофе.
Завершающее лакомство:
- Птифуры (мини-десерты).
С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.
Во время переговоров он озвучил цель своего визита – придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.
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