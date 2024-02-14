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Как эмир Катара встретил Токаева в своем дворце

Как эмир Катара встретил Токаева в своем дворце Фото: akorda.kz
Сегодня, 14 февраля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, во дворце состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Катара Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии лидеры двух стран прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вечером 13 февраля 2024 года. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

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У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула. После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.

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Токаев Касым-Жомарт Катар
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