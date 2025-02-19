Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана

19 февраля завершился официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Иорданское Хашимитское Королевство, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в международном аэропорту имени Королевы Алии Касым-Жомарта Токаева проводил принц Али бен аль-Хусейн.

Фото: akorda.kz

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Также сообщалось, что Токаев наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран".