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Политика

Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана

Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 21:22 Фото: akorda.kz
19 февраля завершился официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Иорданское Хашимитское Королевство, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в международном аэропорту имени Королевы Алии Касым-Жомарта Токаева проводил принц Али бен аль-Хусейн.

Фото: akorda.kz

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Также сообщалось, что Токаев наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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