Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана
Фото: akorda.kz
19 февраля завершился официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Иорданское Хашимитское Королевство, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в международном аэропорту имени Королевы Алии Касым-Жомарта Токаева проводил принц Али бен аль-Хусейн.
Фото: akorda.kz
С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.
Также сообщалось, что Токаев наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран".
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