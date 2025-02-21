27 аудиторских проверок и 135 млрд тенге в бюджет: Смаилов представил отчет Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля 2025 года принял председателя Высшей аудиторской палаты. Алихан Смаилов представил отчет об итогах деятельности палаты за 2024 год и планах на текущий период, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным пресс-службы Акорды, Смаилов доложил, что в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге:

в результате выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге;

по итогам проверок в бюджет возвращено 135 млрд тенге, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год;

Еще проинформировал о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства:

в целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации правительству и предписания ответственным государственным органам.

Особое внимание было уделено тому, что в 2025 году запланировано более 40 аудиторских мероприятий:

будут проведены проверки исполнения бюджетов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС;

аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию системы государственного аудита. Он также обратил внимание на важность внедрения современных цифровых решений для обеспечения эффективного контроля за использованием бюджетных средств.

Днем ранее, 20 февраля, Токаев заявил о недопустимом положении дел в сфере безопасности труда.