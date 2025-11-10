#Народный юрист
События

Смаилов доложил Токаеву о планах проведения 40 аудиторских проверок

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 19:11 Фото: Акорда
Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года и планах на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Алихан Смаилов, пишет Акорда, государственные аудиторы провели 18 крупных проверок с охватом 32 трлн тенге, что на 22,8 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Президент был проинформирован, что в пользу государства возмещено и восстановлено 112 млрд тенге. Для устранения выявленных нарушений и недостатков правительству и объектам аудита направлено 96 рекомендаций и порядка 800 пунктов предписаний, обязательных к исполнению. 42 материала по итогам аудитов переданы в правоохранительные органы.

Главе государства было доложено, что в рамках цифровизации деятельности Высшей аудиторской палаты внедрена информационная система с автоматизацией всех этапов аудиторской работы.

На 2026 год ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок, которые затронут такие сферы, как поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции, привлечение инвестиций, развитие автомобильных дорог, деятельность АО "Казахтелеком", АО "Казпочта" и КУИС МВД, государственная информационная политика и ряд других.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию государственного аудита в стране.

Ранее Токаев принял президента Международной федерации падела (FIP) Луиджи Карраро и председателя мирового профессионального тура Premier Padel Насcера Бен Ганима Аль-Хелаифи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
