События

Руслан Берденов получил должность при акимате Алматы

Руслан Берденов, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 12:40 Фото: акимат Шымкента
Бывший замакима Шымкента Руслан Берденов возглавил Центр Развития Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

"Это проектный офис, с учетом того как его ребята украсили город и регион в Аюсае, Шарыне, Кольсае, запустили Sandyq, Tary и так далее, это то, что нужно Алматы. Наконец-то мы сможем все идеи коммуницировать максимально быстро и, надеюсь, запускать. Общественный транспорт, пробки, инвестиции, туризм", – написал Алибеков 4 октября 2025 года. 

21 апреля Руслана Берденова ранили из оружия: экс-начальник ТОО "Тургын уй Шымкент" Ернар Жиембай выстрелил пять раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. Стрелявшего приговорили к 9 годам лишения свободы. В конце августа Руслан Берденов покинул пост заместителя акима Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
