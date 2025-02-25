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Политика

Токаев принял главу правительства Кыргызстана

Токаев принял главу правительства Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:47 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Так, поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой Кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.

"Особо хочу отметить динамичный характер развития казахско-кыргызского сотрудничества. Официальный визит уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году придал новый импульс нашим двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, хочу передать теплые пожелания уважаемому Садыру Нургожоевичу". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, одной из главных задач правительств является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.

В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", – сказал руководитель правительства Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.

Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.

Ранее сообщалось, что Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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