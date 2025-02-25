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Политика

Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина

Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:02 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака. Об этом 25 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества. Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды во вторник.

Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

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Чуть ранее президент Казахстана направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Кувейт. Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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