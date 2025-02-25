Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака. Об этом 25 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества. Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды во вторник.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
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