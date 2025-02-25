Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака. Об этом 25 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. "Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества. Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды во вторник. Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Материал по теме Строительство АЭС в Казахстане: какие компании вошли в шорт-лист потенциальных поставщиков Чуть ранее президент Казахстана направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Кувейт. Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт

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