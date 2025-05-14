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Политика

Токаев принял главу Национального cобрания Армении

Токаев, спикер Парламента Армении, прием, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 15:30 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального cобрания Армении Алена Симоняна, отметив, что его визит имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным пресс-службы Акорды, глава государства подчеркнул, что Армения является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Далее Ален Симонян высказал искреннюю признательность главе государства и народу Казахстана за теплый прием. Он подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога.

Кроме того, председатель Национального cобрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.

Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

Фото: akorda.kz

Собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.

Ранее под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Казахстана по вопросам развития транспортно-логистической отрасли. По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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