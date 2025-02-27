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Политика

В Казахстане сменили ректора Академии госуправления

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 10:47 Фото: freepik
Сегодня, 27 февраля 2025 года, Ерлана Абила освободили от должности ректора Академии государственного управления. Теперь его место занимает Азамат Жолманов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, одним распоряжением Касым-Жомарта Токаева Ерлан Куанышулы Абил освобожден от должности ректора Академии государственного управления при президенте РК.

Ерлан Абил родился 18 сентября 1973 года в Жезказгане. В 1995 году окончил Жезказганский горно-технологический институт. Кандидат экономических наук, имеет нагрудный знак "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

Трудовой стаж начинал с ассистента кафедры "Экономика и управление на предприятии" Жезказганского горно­технологического института. Ректором Академии являлся с 21 августа 2019 года.

Другим распоряжением Азамат Сагатович Жолманов назначен ректором Академии госуправления. Также сказано, что его освободили от ранее занимаемой должности.

Фото: gov.kz

Азамат Жолманов окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения", а также магистратуру Академии государственного управления. Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.

C 7 февраля 2022 года занимал должность заместителя председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы. С сегодняшнего дня эту должность занимает Алибек Ахмедьяр.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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