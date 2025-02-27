В Казахстане сменили ректора Академии госуправления

Сегодня, 27 февраля 2025 года, Ерлана Абила освободили от должности ректора Академии государственного управления. Теперь его место занимает Азамат Жолманов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, одним распоряжением Касым-Жомарта Токаева Ерлан Куанышулы Абил освобожден от должности ректора Академии государственного управления при президенте РК.

Ерлан Абил родился 18 сентября 1973 года в Жезказгане. В 1995 году окончил Жезказганский горно-технологический институт. Кандидат экономических наук, имеет нагрудный знак "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

Трудовой стаж начинал с ассистента кафедры "Экономика и управление на предприятии" Жезказганского горно­технологического института. Ректором Академии являлся с 21 августа 2019 года.

Другим распоряжением Азамат Сагатович Жолманов назначен ректором Академии госуправления. Также сказано, что его освободили от ранее занимаемой должности.

Фото: gov.kz

Азамат Жолманов окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения", а также магистратуру Академии государственного управления. Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.

C 7 февраля 2022 года занимал должность заместителя председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы. С сегодняшнего дня эту должность занимает Алибек Ахмедьяр.