В Казахстане сменили ректора Академии госуправления
Так, по данным пресс-службы Акорды, одним распоряжением Касым-Жомарта Токаева Ерлан Куанышулы Абил освобожден от должности ректора Академии государственного управления при президенте РК.
Ерлан Абил родился 18 сентября 1973 года в Жезказгане. В 1995 году окончил Жезказганский горно-технологический институт. Кандидат экономических наук, имеет нагрудный знак "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".
Трудовой стаж начинал с ассистента кафедры "Экономика и управление на предприятии" Жезказганского горнотехнологического института. Ректором Академии являлся с 21 августа 2019 года.
Другим распоряжением Азамат Сагатович Жолманов назначен ректором Академии госуправления. Также сказано, что его освободили от ранее занимаемой должности.
Фото: gov.kz
Азамат Жолманов окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения", а также магистратуру Академии государственного управления. Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.
C 7 февраля 2022 года занимал должность заместителя председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы. С сегодняшнего дня эту должность занимает Алибек Ахмедьяр.