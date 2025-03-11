#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
494.84
537.4
5.58
Политика

Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента

Абзал Нукенов Администрация президента назначение, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:32 Фото: av.kaznu.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заведующего отделом внутренней политики Администрации президента. Им стал Абзал Нукенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении Акорды за 11 марта 2025 года:

"Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента Казахстана".

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области. В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовой стаж начинал с консультанта отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан".

В 2006-2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

Также с 2016 по 2018 год являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстана.

Уже с 2019 по 2022 год был назначен заместителем акима Карагандинской области.

Другим распоряжением Айжан Болатовна Шайназарова освобождена от этой должности.

Фото: akorda.kz

Кроме того, назначен новый заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Казахстана. Им стал Канат Кульшманов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Крушение самолета близ Актау: Ильхам Алиев и народ Азербайджана поблагодарили Казахстан
Политика
15:00, Сегодня
Крушение самолета близ Актау: Ильхам Алиев и народ Азербайджана поблагодарили Казахстан
Токаев впервые принял Берика Уали в должности акима области Абай
Политика
12:59, Сегодня
Токаев впервые принял Берика Уали в должности акима области Абай
О чем говорили президенты Казахстана и Италии в Астане
Политика
19:21, 09 марта 2025
О чем говорили президенты Казахстана и Италии в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: