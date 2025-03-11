Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заведующего отделом внутренней политики Администрации президента. Им стал Абзал Нукенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении Акорды за 11 марта 2025 года:

"Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента Казахстана".

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области. В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовой стаж начинал с консультанта отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан".

В 2006-2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

Также с 2016 по 2018 год являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстана.

Уже с 2019 по 2022 год был назначен заместителем акима Карагандинской области.

Другим распоряжением Айжан Болатовна Шайназарова освобождена от этой должности.

Фото: akorda.kz

Кроме того, назначен новый заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Казахстана. Им стал Канат Кульшманов.