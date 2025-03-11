Абзал Нукенов возглавил отдел внутренней политики Администрации президента
Об этом говорится в официальном заявлении Акорды за 11 марта 2025 года:
"Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента Казахстана".
Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области. В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовой стаж начинал с консультанта отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан".
В 2006-2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.
Также с 2016 по 2018 год являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстана.
Уже с 2019 по 2022 год был назначен заместителем акима Карагандинской области.
Другим распоряжением Айжан Болатовна Шайназарова освобождена от этой должности.
Фото: akorda.kz
Кроме того, назначен новый заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента Казахстана. Им стал Канат Кульшманов.