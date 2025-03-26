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Общество

Более 25 млн долларов заплатит США за аренду участка под посольство в Алматы

посольство, США, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 12:44 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года ратифицировали соглашение о предоставлении США земли для строительства посольства. Документ передан на рассмотрение в Сенат Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин пояснил, что соглашение между правительством РК и правительством США о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

"Целью соглашения является предоставление правительству Соединенных Штатов Америки в аренду земельного участка площадью 70 593 кв. м сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещений консульского учреждения США в Алматы. Нормами соглашения определяются порядок и условия предоставления земельного участка. Так, в соответствии с п. 1.4 ст. 1 Соглашения размер арендной платы за земельный участок за указанный период аренды, а также за последующие периоды продления составляет 25 301 016 долларов и будет выплачен единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления соглашения", – отметил он.

Отмечается, что правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов и иных платежей в отношении земельного участка и здания консульства, за исключением арендной платы.

"Ст. 6 соглашения устанавливается, что правительство США обязуется самостоятельно оплачивать все понесенные им расходы, связанные со строительством здания консульства, а также расходы на содержание и ремонт здания с оплатой услуг связи, электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, прочих коммунальных услуг согласно применимым нормативам и тарифам, действующим в Республике Казахстан. Кроме того, согласно ст. 9 соглашения, в качестве генерального подрядчика будет выступать подрядчик из США, который для строительства и обустройства здания может использовать материалы, предметы снабжения и товары, произведенные в США", – пояснил Акан Рахметуллин.

Согласно соглашению, все материалы, предметы снабжения и товары, импортируемые правительством США для обустройства и меблировки здания консульства, освобождаются от таможенных платежей, налогов на импорт и требований о получении разрешений.

Документ депутаты Мажилиса приняли в работу еще 22 января 2025 года.

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Мадина Мамырханова
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