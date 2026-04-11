Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан
11 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Бухару, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту президента Казахстана встретил лично Шавкат Мирзиёев.
Состоялась торжественная церемония встречи. В честь Касым-Жомарта Токаева были исполнены национальные песни и танцы.
"Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города", – сообщили в Акорде.
Главы государств планируют обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript