Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Узбекистан

11 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Бухару, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту президента Казахстана встретил лично Шавкат Мирзиёев.

Состоялась торжественная церемония встречи. В честь Касым-Жомарта Токаева были исполнены национальные песни и танцы.

"Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города", – сообщили в Акорде.

Главы государств планируют обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки.